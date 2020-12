Il n'avait que 25 ans et a trouvé la mort dans un accident tragique. Motjeka Madisha était l'un des deux occupants d'une voiture qui a dérapé, a heurté un panneau publicitaire et pris feu dans l'est de Johannesburg, selon la même source, qui a demandé l'anonymat. Madisha, qui avait remporté la Ligue des champions d'Afrique en 2016 avec le Sundowns, est le deuxième Bafana Bafana à mourir dans un accident de voiture en moins d'un mois.