"J'ai envie d'être encore utile au football après vingt-cinq ans de bénévolat au service, d'abord de la Fédération, puis de la Ligue professionnelle, a annoncé ce dernier à L'Equipe. Après quatre années où j'ai pris du recul et beaucoup réfléchi, je me porte candidat parce que le football français traverse une crise sans précédent, notamment le football amateur, dont on ne parle pas souvent (...) Le foot amateur est la raison d'être et la raison de vivre de la Fédération. Le foot amateur est plus qu'un sport. Il est le ciment d'une société fracturée. On a une responsabilité sociale écrasante. Mon engagement est là. Et c'est pourquoi je me présente."