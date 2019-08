Le sélectionneur brésilien Tite a dévoilé sa liste des 23 joueurs pour les matches amicaux face à la Colombie et au Pérou. Parmi les 23, Neymar a été convoqué, deux mois après sa blessure en amical face à la Chine quelques jours avant la Copa América. Le joueur le plus cher de la planète football avait dû déclarer forfait pour la compétition en raison d'une blessure et n'a toujours pas rejoué depuis avec son club, le Paris Saint-Germain, où son avenir est plus qu'incertain.

Pour ces deux matches amicaux, Tite a procédé à quelques changements par rapport au groupe qui a disputé la Copa América. Non-appelé pour la compétition, le milieu de terrain Fabinho remplace Fernandinho et le latéral gauche de Monaco, Jorge, actuellement prêté à Santos, remplace Filipe Luis.

Par ailleurs, Vinicius Jr. et Bruno Henrique ont été appelés en lieu et place de Gabriel Jesus (suspendu) et Everton.

La liste du Brésil :

Gardiens : Ederson (Manchester City), Ivan (Ponte Preta), Weverton (Palmeiras)

Défenseurs : Alex Sandro (Juventus), Daniel Alves (São Paulo), Fagner (Corinthians), Éder Militão (Real Madrid), Jorge (Santos), Marquinhos (PSG), Samir (Udinese), Thiago Silva (PSG)

Milieux de terrain : Allan (Napoli), Arthur (FC Barcelone), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Lucas Paquetá (AC Milan), Philippe Coutinho (FC Barcelone)

Attaquants : David Neres (Ajax Amsterdam), Bruno Henrique (Flamengo), Neymar (PSG), Firmino (Liverpool), Vinicius Jr (Real Madrid), Richarlison (Everton)