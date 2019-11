Il y a toujours de l'animation lors d'un Argentine – Brésil. Pas forcément sur le terrain. Vendredi, les retrouvailles entre les deux équipes ont débouché sur un match franchement décevant, en amical (1-0 pour l'Albiceleste). Mais les esprits se sont quand même échauffés. Notamment entre Lionel Messi, qui retrouvait sa sélection, et Tite, le coach auriverde.

" Si vous ne mettez pas un grand arbitre, il prend le dessus "

Des images captées par Jordi Bordalba et diffusées par le média Globoesporte ont en effet démontré que la Pulga avait eu un petit échange avec le sélectionneur adverse. "Il m'a dit de la fermer, et je lui ai dit de la fermer aussi", a commenté Tite après la rencontre. Le technicien de la Seleção s'en est indirectement pris à l'arbitrage : "Je me suis plaint uniquement parce qu'il était censé prendre un carton jaune. Si vous ne mettez pas un grand arbitre, il prend le dessus."

Thiago Silva veut du respect

Tite n'a pas voulu en dire plus pour ne pas créer la controverse au bout d'une rencontre sans enjeu. Mais Thiago Silva, lui, s'est exprimé sans retenu sur l'attitude du quintuple Ballon d'Or. "On parle tellement d'éducation… Il est l'un des joueurs les plus admirés au monde, et le voir demander à un entraîneur de la fermer, c'est difficile, a expliqué le défenseur du Paris Saint-Germain, dans des propos rapportés par Globoesporte. Même s'il y a de la rivalité, le respect doit être une priorité." Pas de doute, le choc a été beaucoup plus animé dans la coulisse.