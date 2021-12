Le refrain est un cri du cœur. "Oh Gaby, Gaby" : Neymar appelle de ses vœux Gabriel Heinze (dit Gaby ou Gabi) comme nouvel entraîneur du PSG ! "Tu veux qu'j'te chante la mer / Le long, le long, le long des golfes pas très clairs". En chantant l’amer, Neymar, pris de saudade, égratigne indirectement la gestion QSI pas très pro de Nasser Al-Khelaïfi, venu du Qatar, monarchie du Golfe. Pourquoi Gabriel Heinze ? Sûrement parce que l’Argentin connaît un peu la maison.

Gaby a laissé des bons souvenirs aux supporters parisiens après son passage remarqué au PSG en tant que défenseur charismatique de 2001 à 2004. Sa grinta légendaire déployée ensuite à MU, au Real Madrid, à l’OM ou à la Roma en a fait un coach à poigne passé par Argentinos Juniors et Vélez Sarsfield. A la tête ensuite d’Atlanta United, Gaby n’avait pas hésité à écarter du groupe l’attaquant star et international vénézuélien Josef Martinez en juillet 2021. Démis de ses fonctions dans la foulée, Heinze serait donc disponible pour débarquer à Paris et remettre de l’ordre dans la vie du club.

"C'est ma dernière surprise party"

Sa nomination au PSG mettrait ainsi fin aux écarts de conduite de certains, à commencer par Neymar lui-même, habitué des sorties nocturnes dans la Ville Lumière aux mille tentations ("Oh Gaby / Tu devrais pas m'laisser la nuit / J'peux pas dormir, j'fais qu'des conneries.") Les "conneries", ce sont les entorses à l’hygiène de vie qui compliquent, voire provoquent les blessures à répétition du joueur brésilien. Blessé depuis le 28 novembre, le Ney a posté cette semaine sur les réseaux sociaux une vidéo de sa rééducation actuelle au Brésil avec le physiothérapeute Martini et le préparateur physique Ricardo Rosa. Un petit coucou en plein effort : "J'fais mon footing au milieu des algues et des coraux / Et j'fais mes pompes sur les restes d'un vieux cargo / J'dis bonjour, faut bien que j'me mouille".

Comme l’année nouvelle arrive, Neymar semble vouloir prendre de bonnes résolutions. Alors fini les fiestas et place désormais aux entraînements intensifs suivis sur son chronomètre d’une grande marque suisse ("C'est ma dernière surprise party / J'm'écrase le nez au Hublot"). Le Numéro 10 de la Seleção essaie de positiver : "J'ai mon contrat d'confiance / L'encéphalo qui faut / J'ai du bol / J'en vois un qui rigole". Ici, il se réjouit d’avoir été confortablement prolongé au PSG jusqu’en 2025 : une aubaine qui fait rire de plaisir Neymar Senior, son père et agent officieux, satisfait du bail longue durée octroyé à son Junior.

Neymar laisse entendre que Mauricio Pochettino (qu’il appelle "Mauricette" de façon sibylline) est cramé, et que seul Gaby Heinze peut éteindre l’incendie qui s’annonce au club : "Gaby, j't'ai déjà dit qu't'es bien plus belle que Mauricette / Qu'est belle comme un pétard qu'attend plus qu'une allumette / Ça fait craquer / Au feu, les pompiers." L’autre "Mauricette" dont Neymar ne veut pas, c’est Maurizio Sarri, coach actuel de la Lazio Rome. Le fumeur invétéré âgé de 62 ans pas foutu de faire briller une Lazio qui pointe en huitième position de Serie A est jugé dépassé : "En r'gardant les résultats d'son check-up / Un requin qui fumait plus a rallumé son clop / Ça fait frémir / Faut savoir dire stop… Stop !")

Sans le nommer, Neymar s’en prend aussi à Leonardo, directeur sportif, et à sa gestion humaine peu loyale : "Tu sais, c'est comme ce type qui voudrait que j'me soigne / Et qu'abandonne son clebs au mois d'août en Espagne." Le terme clebs (bien sûr excessif) désignerait-il Alphonse Areola ? Si souvent vanté comme produit-phare de la formation du club, il a accumulé les prêts, justement à partir d’août 2019 au Real Madrid, puis à Fulham et à West Ham… Surtout, le Ney redoute que Leonardo ne puisse parvenir à prolonger le Wonder Kid, Kylian Mbappé. Alors il apostrophe le directeur sportif du PSG : "J'sens comme un vide / Remets-moi Johnny Kidd."

Sa petite entreprise est au bord de la crise

La fin de la chanson est une complainte chargée de regrets… "Alors à quoi ça sert la frite si t'as pas les moules ?" Cette allusion aux moules-frites belges sous-entend un désaveu de la politique sportive du PSG qui s’est séparé du très correct Thomas Meunier en 2020 au poste crucial de latéral droit, où même Achraf Hakimi doit encore faire ses preuves. "Ça sert à quoi l'cochonnet si t'as pas les boules ?" Ici, l’allusion à la pétanque marseillaise ravive le dépit d’un OM jugé trop faible pour enflammer le clasico à la française.

En Espagne, le meneur de jeu Brésilien disputait LE Clasico des Clasico, Real-Barça ! Voilà pourquoi malgré un "contrat de confiance" longue durée et rémunérateur, Neymar se laisse aller aujourd’hui, vendredi, à la saudade, lui qui s’est toujours senti mal aimé en France : "Aujourd'hui c'est vendredi et j'voudrais bien qu'on m'aime". La phrase d’après est lourde de tentations vénéneuses auxquelles il ne voudrait pas céder : "J'sens qu'j'vais encore finir chez Wanda et ses sirènes, et ses sirènes." Les sirènes sont les bimbos instagrameuses qui renvoient à Wanda Nara, compagne de son équipier Mauro Icardi et showgirl affriolante de la télé et des réseaux sociaux… Vite ! Que Gaby Heinze arrive au PSG pour ne pas laisser Neymar tout seul la nuit, à ne pas dormir, faire qu'des conneries.

