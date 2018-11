Golden Boy 2018 : Mbappé présent dans la liste des 20, Aouar et Amian aussi

Si Kylian Mbappé rêve du Ballon d'Or, une autre récompense pourrait l'attendre dans les prochaines semaines. Comme la saison passée, l'attaquant du PSG semble en effet bien parti pour soulever le trophée du Golden Boy 2018, décerné au meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Pour l'heure, l'international français, champion du monde avec les Bleus en juillet dernier, figure bien dans la liste finale des 20 nommés, publiée ces dernières heures par Tuttosport.

Dans cette dernière, on retrouve également deux noms bien connus de la Ligue 1 : Kelvin Amian (Toulouse), Jonathan Ikone (LOSC) et Houssem Aouar (OL). Les Français Dayot Upamecano (Leipzig) et Odsonne Edouard (Celtic) sont également là. Boubacar Kamara (OM), Pietro Pellegri (AS Monaco), Ismaïla Sarr (Stade Rennais), Moussa Diaby et Timothy Weah (PSG) sont quant à eux exclus de cette liste finale.

Pour voter pour votre Golden Boy 2018, c'est ici.