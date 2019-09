Sacré Hatem. Le 28 juin, Ben Arfa postait sur Instagram une photo de lui regardant son téléphone portable. La légende ? "Quand tu apprends où tu vas jouer l'année prochaine". Plus de deux mois plus tard, le mercato estival a fermé ses portes et le milieu offensif aux 15 sélections en équipe de France reste libre comme l'air. Le joueur âgé de 32 ans est revenu sur sa situation, mardi sur le même réseau social, maniant l'allégorie comme personne.

"Aucun challenge qui m'a été proposé ne m'a excité", a fait savoir celui qui a quitté le Stade Rennais il y a quelques semaines au terme d'une unique saison passée à défendre les couleurs du club breton. "C'est comme avec une femme, si elle ne t'excite pas, laisse tomber mon frère".