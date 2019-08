L'histoire se souviendra que l'International Champions Cup aura été le théâtre de la première opposition entre Cristiano Ronaldo et son successeur désigné, Joao Felix. Et le rôle d'acteur principal revient évidemment à l'attaquant portugais de l'Atlético Madrid, auteur d'un doublé ce samedi face à la Juventus Turin (2-1) de son aîné. Cette fois, CR7 passe au second plan...

Il faut dire que la recrue phare des Colchoneros, achetée pour 126 millions d'euros à Benfica lors du mercato estival, a placé la barre très haut. Que ce soit dans ses prises de balle, ses contrôles orientés, ses dribbles incisifs et surtout son sens du but, Joao Felix n'a quasiment rien raté. Illustration parfaite avec son premier but et un déplacement subtil dans la surface de réparation pour ajuster Szczesny d'une belle reprise de volée du droit (24e).

Joao Felix ouvre le score pour l'Atlético face à la JuventusGetty Images

Ronaldo ? Le néant, ou presque

Et que dire de sa seconde réalisation… Quatre minutes seulement après l'égalisation de Sami Khedira (29e), le Portugais a amorcé sa course au moment opportun pour couper parfaitement la longue passe de Thomas Lemar, lui aussi plutôt inspiré lors de cette rencontre face aux Bianconeri. Quid de CR7 ? Le néant, ou presque. Une frappe trop molle à bout portant (31e), deux autres hors cadre (17e, 42e) et une sortie tout de même ovationnée par le public suédois en seconde période (71e).

Il ne faut bien évidemment pas tirer d'enseignements de cette rencontre amicale. Le quintuple Ballon d'Or risque de monter en puissance pour atteindre sa forme optimale lorsque les choses sérieuses commenceront en Ligue des Champions, alors que son compatriote a pour lui la fougue et l'énergie de la jeunesse. Mais l'élève a clairement dépassé le maître sur cette rencontre. En attendant les suivantes…