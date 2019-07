Le jeu : Sarri a encore du travail

Avec Matthijs De Ligt et Adrien Rabiot, titulaires pour la première fois sous leurs nouvelles couleurs, la Juventus de Sarri a eu toutes les peines du monde à s'imposer devant l'Inter aux tirs aux buts (1-1, 4-3 t.a.b) dans cette International Champions Cup. Après une entame encourageante, les Turinois se sont rapidement trouvés menés après un but contre son camp de De Ligt (10e). Dès lors, ils ont complètement abandonné le ballon, pourtant si cher au jeu de leur entraîneur, aux Nerazzurri. On attendait Miralem Pjanic comme regista de la Vieille Dame mais c'est l'Interiste Stefano Sensi, ex- Sassuolo qui a dicté le tempo de la rencontre.

En seconde période, possession, pressing et intensité ont été finalement au rendez-vous ce qui a abouti à l'égalisation de Ronaldo sur coup franc (68e). Mais ça n'a pas duré, les multiples changements en fin de rencontre n'aidant pas à la cohésion d'équipe. Toujours aucune victoire dans le temps réglementaire donc après deux matches de préparation pour les Turinois à qui il faudra encore un peu de temps pour adopter complètement la méthode Sarri.

Le joueur : Adrien Rabiot

Il y a de meilleures façons d'intégrer une nouvelle équipe. Après sa perte de balle face à Tottenham qui a amené au but victorieux d'Harry Kane dans les arrêts de jeu (3-2), Adrien Rabiot devait montrer un meilleur visage face à l'Inter, rival historique. Mais la prestation du Français a encore été bien terne, pas aidé il est vrai par l'ensemble de son équipe qui est passé complètement à côté de sa première mi-temps avant de faire les efforts nécessaires pour revenir au score. Pourtant, l'ancien Parisien a encore marqué de son empreinte la rencontre en manquant son penalty lors de la séance de tirs au but, heureusement sans gravité cette fois-ci. Nul doute que la prochaine sortie du Duc sera scrutée au plus près.