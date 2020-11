Football

Interview - Seedorf : "Barcelone a besoin de joueurs comme Memphis Depay"

Pour Clarence Seedorf, Memphis Depay est "l'un des joueurs les plus talentueux en Europe actuellement" et devrait un jour rejoindre "l'un des plus grands clubs du monde". L'ancien international néerlandais verrait notamment d'un bon oeil le départ du joueur lyonnais vers Barcelone.

