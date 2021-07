Il faisait partie des figures de ce football anglais qui n'existe plus vraiment. Celui où des noms un peu oubliés ou retournés dans l'ombre inspiraient la crainte à l'Europe entière. Comme Nottingham Forest. Ou Ipswich Town. Paul Mariner, c'était Ipswich, dont il fut un des tauliers jusqu'au début des années 80, avant d'aller jouer trois ans à Arsenal. Mariner avait 68 ans. Il est mort samedi des suites d'un cancer du cerveau.

Avant-centre un peu à l'ancienne, Paul Mariner, né en 1953, avait débuté à Plymouth, dans le sud du Royaume, avant de mettre en 1976 le cap vers le nord-est de Londres, direction Ipswich. L'équipe, dirigée depuis 1969 par Bobby Robson, le futur sélectionneur des Three Lions, va alors connaître son apogée avec des joueurs internationaux comme Mariner, mais aussi Terry Butcher en défense ou John Wark au milieu, ou encore les Néerlandais Arnold Mühren et Frans Thijssen.

Au sommet avec Ipswich

Avec cette génération, Ipswich Town s'installe de façon quasi-permanente dans le Top 5 du championnat anglais, et décroche ses premiers grands titres. La troupe de Bobby Robson remporte la Cup en 1978 en battant Arsenal en finale puis la Coupe de l'UEFA en 1981, en dominant en finale les Néerlandais de AZ 67 (aujourd'hui Alkmaar). Paul Mariner marque au cours de la finale aller.

C'est la période la plus faste de sa carrière, celle où il s'installe en équipe d'Angleterre. Le natif de Bolton participe aux phases finales de l'Euro 80 en Italie et de la Coupe du monde 1982 en Espagne. A Bilbao, il marque d'ailleurs face à la France lors du premier match des deux équipes. Au total, il cumule 35 sélections sous le maillot anglais et inscrit 13 buts.

Paul Mariner face à Christian Lopez (Michel Platini derrière) lors du France-Angleterre de 1982 au Mondial. Crédit: Getty Images

Ipswich, aujourd'hui bien loin de son faste d'antan, évolue désormais en League One, la D3 anglaise. Le club a rendu hommage à son ancien attaquant samedi : "Nous sommes dévastés par la nouvelle du décès de la légende de la ville, Paul Mariner, à l'âge de 68 ans. Les pensées de tout le monde à #itfc sont avec la famille et les amis de Paul en ce triste moment", a déclaré le club dans un tweet.

Après sa carrière de joueur, Paul Mariner avait cherché sa voie. Consultant radio, agent de joueurs, avant de devenir entraîneur. Mais, même s'il a coaché, Plymouth Argyle, le club de ses débuts, entre octobre 2009 et mai 2010, l'Angleterre l'avait un peu oublié. Mariner a surtout travallé sur le continent américain, à Toronto notamment.

