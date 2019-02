Italie : Une défaite... 20-0 en troisième division

Le club italien de 3e division de Pro Piacenza a été battu 20-0 dimanche à Cuneo lors d'un match débuté avec sept joueurs seulement, tous de moins de 20 ans. La situation s'explique par les graves difficultés financières du club, incapable de payer les salaires des joueurs et du staff, en grève depuis plusieurs semaines.

L'équipe a déjà perdu trois matches sur tapis vert pour ne pas s'être présentée au coup d'envoi. En cas de quatrième absence, elle aurait été exclue du championnat, selon le quotidien sportif italien Gazzetta dello Sport.

Seulement 7 joueurs au coup d'envoi

Résultat, les dirigeants n'ont pu présenter que huit joueurs dimanche, récemment licenciés au club et tous nés entre 2000 et 2002. Mais sept seulement ont débuté le match, le huitième ayant... oublié ses papiers. Il est entré en jeu à la 60e minute du match.

Selon plusieurs médias italiens, un des masseurs du club aurait également joué quelques minutes avant de sortir blessé. L'un des deux joueurs nés en 2000 avait par ailleurs été inscrit sur la feuille de match en tant qu'entraîneur.

A la 25e minute de la partie, le score était déjà de 10-0. Cuneo a ensuite légèrement levé le pied mais a tout de même encore marqué six autres buts avant la pause et quatre de plus après le repos pour porter le score final à 20-0.

20-0 et un record

Au passage, l'attaquant Hicham Kanis, prêté à Cuneo par le club de Novara et dont l'agent est Mino Raiola, en a profité pour établir un nouveau record, celui du plus grand nombre de buts marqués lors d'un match professionnel en Italie : il en a inscrit six, tous en première période !

La troisième division, composée de trois groupes de 20 équipes, est en effet professionnelle en Italie. Mais les difficultés économiques sont très fréquentes pour des clubs qui peinent à assumer le statut professionnel.

La semaine dernière, le club de Matera avait ainsi été exclu du championnat pour un quatrième match perdu sur tapis vert. Les joueurs du club étaient en grève depuis décembre, leurs salaires n'étant plus payés depuis septembre.

"Ce qui s'est passé à Cuneo est une insulte au sport et à ses principes. Cela sera la dernière comédie", a assuré le président de la fédération italienne de football Gabriele Gravina.