"J'ai répondu que je préférais sa sœur" : Materazzi dévoile ce qu'il a vraiment dit à Zidane

Dans un live sur Instagram avec un journaliste italien, Marco Materazzi est revenu sur son altercation désormais mythique avec Zinedine Zidane lors de la finale de la Coupe du monde 2006. Le défenseur a précisé ce qu'il avait dit au numéro 10 français avant que ce dernier ne lui assène un coup de tête.

Il y a des gestes qui resteront dans l'histoire du football. Le coup de boule de Zidane sur Materazzi en finale de la Coupe du monde en fera malheuresement partie. Dans un live Instagram avec le journaliste italien Nicolò De Devitiis, l'ancien défenseur de la Squadra Azzurra est revenu sur cet incident et a détaillé ce qu'il avait dit à Zinédine Zidane le 9 juillet 2006.

"Nous avons eu des contacts dans la surface de réparation. Il a manqué le but dans la première période de la prolongation et Rino (Gennaro Gattuso, ndlr) m'a demandé de le marquer Après le premier contact, je lui ai demandé pardon, il a mal réagi." a d'abord expliqué Materazzi. Avant de révéler la phrase qui a sorti Zinédine Zidane de ses gonds : "Au troisième contact, j'ai froncé les sourcils. Il m'a dit "je te donnerai mon maillot plus tard", j'ai répondu que je préférais sa sœur". La suite, on la connaît.

