Jozef Adamec, gloire du football slovaque, est décédé

Jozef Adamec laissera notamment le souvenir d'un attaquant précoce et efficace. Il a marqué 14 buts en 44 sélections en équipe de Tchécoslovaquie entre 1960 et 1974. Au Mondial 1962 au Chili où la Tchécoslovaquie s'est inclinée en finale face au Brésil (1-3), celui qui était à l'époque le benjamin de l'équipe a disputé les trois matches en phase de poules, contre l'Espagne (1-0), le Brésil (0-0) et le Mexique (1-3).

Il a également participé au Mondial 1970 au Mexique, où la Tchécoslovaquie a perdu ses trois matches de poule face au Brésil (1-4), à la Roumanie (1-2) et à l'Angleterre (0-1). Jozef Adamec était l'un des rares joueurs mondiaux à avoir réussi à marquer un triplé face à la grande équipe du Brésil de l'époque, lors d'un match amical à Bratislava (3-2), en juin 1968.

Il a remporté sept titres de champion de Tchécoslovaquie dont cinq avec le Spartak Trnava et deux avec le Dukla Prague, et a marqué 170 buts au Championnat dont il était le meilleur buteur à quatre reprises. Sous le maillot du Spartak Trnava, il a notamment disputé la demi-finale de l'ancienne Coupe d'Europe des clubs champions en 1969 face à l'Ajax Amsterdam (0-3, 2-0).

Comme entraîneur, il a dirigé plusieurs clubs slovaques (Slovan Bratislava, Inter Bratislava, Artmedia Bratislava, AS Trencin) et tchèques (Bohemians Prague, FK Zlin). Il a également été sélectionneur de l'équipe de Slovaquie entre 1999 et 2001.