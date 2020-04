Il était le grandissime favori. Et vous l’avez mené vers la victoire. Grâce à vos votes, Juninho a remporté notre tournoi du "meilleur tireur de coup franc de l’Histoire". En finale, l'ancien milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais a battu un autre spécialiste de l'ère moderne, David Beckham. Avec de la marge : il y a eu environ 17000 voix d'écart entre les deux références, sur un total d'environ 26000 votes.

Sur l'ensemble de sa carrière, le Brésilien a inscrit 77 buts sur coup franc direct, dont 44 avec l'OL. A coup sûr, ce n'est pourtant pas tout ce qui a fait pencher la balance en sa faveur. Après tout, Beckham en a totalise lui aussi un joli nombre (65). Et Zico, crédité de 101 réalisations – un record - sur cette phase de jeu, a été éliminé dès le premier tour par Steven Gerrard.

Voici le Top 10 des meilleurs tireurs de coup franc de l'Histoire, d'après vos votes

Si vous avez largement plébiscité Juninho à chaque tour (van Hooijdonk, Gerrard, Maradona et Platini n'ont pas fait le poids), c'est peut-être parce que l'actuel directeur sportif de Lyon dégageait une aisance absolument unique dans l'exercice.

Plus marquant que les autres

"Avant son arrivée à l'OL, on faisait souvent des séances de coup franc après l'entraînement, nous confiait récemment Patrick Müller, ancien défenseur des Gones. Mais après, j’ai vite compris que ça ne servait plus à rien parce que c’était lui qui allait les frapper dorénavant."

"Juni" avait appréhendé comme aucun autre les ballons du début du XXIe siècle, parfois critiqués pour leur légèreté et leurs trajectoires illisibles. En mêlant puissance et précision, il était capable de marquer de plus de 40 mètres, comme il l'avait fait à Ajaccio en 2006, ou dans un angle fermé, comme face au Barça trois ans plus tard. Visiblement, ces deux souvenirs – et tous les autres – ont marqué un grand nombre d'entre vous.