La sentence est tombée peu après 10h, ce mercredi matin. Reconnu coupable de complicité de délit de tentative de chantage contre son ancien équipier en équipe de France Mathieu Valbuena dans l'affaire de la sextape, Karim Benzema a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende, qui était la maximale requise. Contre les quatre autres prévenus de ce dossier qui a secoué le monde du football français, le tribunal correctionnel de Versailles a prononcé des peines allant dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis à deux ans et demi de prison ferme.

Les avocats de l'attaquant des Bleus ont immédiatement annoncé que leur client faisait appel du jugement. "L'appel s'impose car Benzema n'a rien à se reprocher et il sera innocenté, a annoncé son avocat Me Cormier au micro de BFMTV. Il a été clairement énoncé par le tribunal que Karim Benzema n'était pas au courant des manoeuvres préalables. (...) On est assez sidéré par ce jugement. L’appel s’impose parce que Karim Benzema n’a rien à se reprocher. Il sera innocenté à hauteur de cet appel."

"Il ne sera pas exclu", avait annoncé Le Graët début novembre

Début novembre, le président de la FFF Noël Le Graët avait assuré que Karim Benzema ne serait pas exclu en cas de condamnation. "Le sélectionneur restera toujours responsable de sa sélection, et Benzema ne sera pas exclu par rapport à une éventuelle sanction judiciaire. Même s'il écope d'une peine de prison avec sursis, il lui reste la possibilité de faire appel d'une condamnation. Donc sa convocation, ou pas, dans les mois prochains ne sera pas liée à ce jugement", assurait-il dans les colonnes du Parisien.

