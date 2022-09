Les yeux rougis, la gorge nouée, Kheira Hamraoui a accepté de sortir du silence ce jeudi soir au micro de RMC et BFM TV . Alors qu'Aminata Diallo, mise en examen vendredi dernier pour "violences aggravées" et "association de malfaiteurs", a été remise en liberté mercredi et placée sous contrôle judiciaire, la joueuse du PSG est revenue sur le calvaire qu'elle endure depuis son agression l'hiver dernier.