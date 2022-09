L'affaire autour de l'agression de Kheira Hamraoui se poursuit. Mercredi, Aminata Diallo, mise en examen vendredi dernier pour "violences aggravées" et "association de malfaiteurs" et placée en détention provisoire, a été remise en liberté mercredi et placée sous contrôle judiciaire . Dans cette affaire, quatre hommes nés entre 1999 et 2003 ont également été mis en examen pour "association de malfaiteurs" et "violences aggravées". Deux ont été incarcérés et deux autres placés sous contrôle judiciaire. De son côté, la principale concernée dit "" pour sa sécurité.