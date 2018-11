Kylian Mbappé est bien le joueur le plus coté de la planète selon le CIES, Umtiti premier défenseur

Et si le PSG avait finalement fait une affaire en recrutant Kylian Mbappé pour "seulement" 180 millions d'euros en 2017 ? Alors que l'attaquant de 19 ans ne cesse d'éblouir la planète football de son talent, voilà qu'il occupe désormais le trône des joueurs les plus cotés. Dans sa lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football du Centre International d'etude du Sport (CIES) annonce que la valeur de l'international français est désormais de... 216,5 millions d'euros. Bien plus que celle d'Harry Kane, deuxième à 197,3 millions d'euros.

En plus de Mbappé, le PSG place un autre de ses joueurs sur le podium des attaquants "européens" les mieux évalués. Avec une valeur de 197 millions d'euros, Neymar se classe troisième. Mohamed Salah, lui, est juste derrière (Liverpool/173 millions). Lionel Messi se classe quant à lui 6e (Barça/170,6 millions). Antoine Griezmann est "seulement" 9e (157,7 millions).

Pogba 3e chez les milieux, Umtiti défenseur le plus cher

Du côté des milieux de terrain, c'est l'international anglais Dele Alli qui occupe la première place. Selon le CIES, le joueur de Tottenham est estimé à 163,4 millions. Kevin De Bruyne (Manchester City/150,4 millions) est 2e et Paul Pogba (Manchester United/130,5 millions) 3e. N'Golo Kanté est au pied du podium avec une valeur de 90,6 millions d'euros.

Puisqu'on parle des champions du monde, c'est un des leurs qui occupe la première place des défenseurs les mieux cotés. En effet, Samuel Umtiti (Barça/99,2 millions d'euros) devance Davinson Sànchez (Tottenham/97,2 millions) et Antonio Rüdiger (Chelsea/81,6 millions).

Et chez les gardiens ? Ederson Moraes, qui évolue à Manchester City, est premier avec une valeur de 102 millions d'euros. Marc André ter Stegen (Barça/99,1 millions) et Alisson (Liverpool, 90,8 millions) sont battus. Hugo Lloris, le portier des Bleus et Tottenham, est 9e (41,3 millions).