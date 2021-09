Après un Euro 2020 pas vraiment à la hauteur, l'équipe de Franche descend à la quatrième place du classement FIFA. Aux deux premières places de ce classement figurent toujours la Belgique et le Brésil. La FIFA explique le recul de la France au profit de l'Angleterre par leurs récents résultats dans la campagne de qualification pour le Mondial 2022 (deux nuls et une victoire pour les Bleus, contre deux victoires et un nul pour les Three Lions).

Deschamps : "S’il y avait besoin d’un rappel, on l’a eu"

Sacrés en juillet, les Italiens, champions d'Europe, et les Argentins, vainqueurs de la Copa America, restent respectivement 5es et 6es de ce classement.

Les 10 premiers du classement FIFA

1. Belgique

2. Brésil

3. Angleterre

4. France

5. Italie

6. Argentine

7. Portugal

8. Espagne

9. Mexique

10. Danemark

