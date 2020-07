L'IFAB confirme les cinq remplacements pour toute la saison 2020-21

La mesure ne devait être que temporaire pour faire face à l'épidemie de Covid-19, elle durera finalement plus longtemps. La FIFA a officialisé jeudi, la possibilité de faire cinq remplacements pour la saison 2020-21. Elle sera notamment en place lors du prochain Euro.

Le 8 mai dernier, la FIFA autorisait cinq remplacements par match pour faire face aux effets de l'arrêt prolongé du football suite à l'épidémie de Covid-19. L'institution a annoncé jeudi dans un communiqué que cette mesure allait être prolongée pour la saison 2020-21 mais aussi pour les compétitions internationales qui se joueront en juillet et août 2021, dont l'Euro 2021.

Le conseil d'administration de l'IFAB affirme que cette décision vise "principalement à atténuer les effets sur le bien-être des joueurs de compétitions disputées sur une période resserrée et dans des conditions climatiques inhabituelles". Et explique que les joueurs devront faire face à "plusieurs difficultés", c'est-à-dire "une période de récupération et de préparation plus courte que d’habitude avant le début de la prochaine saison" et "l’adoption d’un calendrier resserré, marqué par un coup d’envoi tardif et l’impossibilité de finir au-delà des dates habituelles en raison de la tenue de grandes compétitions internationales".

Cependant, l'institution précise que la mise en place de cette mesure pour la saison prochaine "incombe exclusivement à chaque organisateur de compétition". Cette mesure, en place depuis début mai, a été largement utilisée dans les championnats qui ont repris : Bundesliga, Liga, Serie A ou encore Premier League.

