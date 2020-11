Football

La France à l'Euro 2000, c'est celle de 98 plus un grand Zidane"

QUI C'EST LE PLUS FORT - L'équipe de France à l'Euro 2000 fait partie des plus grandes équipes de France de l'histoire pour Martin Mosnier et Maxime Dupuis. "Elle a cet aspect mental, qui la place au-dessus des autres", jugent-ils. Retrouvez l'intégralité de l'émission en podcast dès lundi.

00:02:56, 140 vues, 06/11/2020 à 13:11