Des écrins plus ou moins somptueux, des ambiances uniques, des jardins dans lesquels se sont écrites les plus belles pages de l'histoire du ballon rond. Très bien, mais quel est le stade de football ultime ? C'est à vous de répondre à cette question toute cette semaine. On termine notre consultation avec une finale de choix : le stade Vélodrome est opposé à Anfield.

Un dernier obstacle de taille avant le sacre ? Le stade Vélodrome est désormais à un scrutin d'hériter du titre de stade de football ultime. L'écrin marseillais a imposé sa loi toute la semaine dans notre grand tournoi, dominant tour à tour St James' Park, le Signal Iduna Park de Dortmund, Old Trafford puis la Bombonera. Le tableau de chasse est impressionnant.

En finale, c'est Anfield qui se dresse sur sa route. Le mythique stade de Liverpool a également réussi un parcours remarquable plein de succès : le bouillant Vodafone Park de Besiktas en 16e de finale, l'historique stade Azteca en 8e, le cultissime Maracana en quart puis le temple italien San Siro en demie. Il vous revient désormais de départager ces deux monuments du ballon rond en votant ci-dessous.

Les résultats des demi-finales :

Anfield 70%- San Siro 30%

Bombonera 30% - Stade Vélodrome 70%

Anfield

Localisation : Liverpool, Angleterre

Ouverture : 28 septembre 1884

Capacité : 54 074

Equipe résidente : Liverpool FC

Pourquoi lui : De ses briques rouges à son portail sur lequel on peut lire la devise du club "You’ll never walk alone" en passant par son mythique Kop, tout à Anfield est mythique, à commencer par son fidèle public, ses séduisants Reds ou encore son panneau "This is Anfield" visible dans le tunnel qui mène à la pelouse. Les champions d’Europe jouissent d’un jardin multiséculaire devenu un temple du football, tout simplement.

Stade Vélodrome

Localisation : Marseille, France

Ouverture : 13 juin 1937

Capacité : 67 394

Equipe résidente : Olympique de Marseille

Pourquoi lui : Déjà incontournable lorsqu’il était ouvert aux quatre vents, le Vélodrome a basculé dans une tout autre dimension depuis qu’il a été recouvert d’un blanc manteau en 2014. L’écrin phocéen est désormais somptueux. Spectaculaire de l’extérieur, le Vél l’est encore plus une fois qu’on a pénétré les lieux. Et quand les supporters de l’OM y donnent de la voix, c’est tout Marseille qui vibre…

