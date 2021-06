Cela ne faisait plus beaucoup de doutes, mais la Juventus, le FC Barcelone et le Real Madrid vont bien disputer la prochaine Ligue des champions. Comme l’indiquent plusieurs médias, dont la Cadena Cope et L’Equipe, l’UEFA a informé les trois seuls clubs à ne pas s’être officiellement retiré du projet de Super Ligue qu’ils pourront bien disputer la C1 lors du prochain exercice. Compétition pour laquelle, évidemment, les trois clubs se sont qualifiés via leur championnat.

Alors que les neuf autres membres fondateurs de la Super Ligue s’étaient (très) rapidement retiré du projet, les trois derniers frondeurs étaient dans le viseur de l’instance européenne. Mais la commission d’appel de l’UEFA a suspendu mercredi dernier, "jusqu’à nouvel ordre", la procédure disciplinaire ouverte le 25 mai dernier et destinée à envisager d’éventuelles sanctions.

Le processus reprendra

Deux jours plus tôt, l’instance s’était vu notifier une injonction prononcée fin avril par un tribunal de Madrid, qui avait interdit à l'organisation ainsi qu'à la FIFA de sévir contre ce potentiel projet concurrent de la Ligue des champions tant que le conflit n'aurait pas été tranché sur le fond. "Le processus reprendra, c'est certain, a affirmé Aleksander Ceferin vendredi lors d'un entretien à l'AFP. La justice est parfois un peu en retard, mais elle arrive toujours, dans la vie. Et elle arrivera dans cette affaire".

