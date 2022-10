Cette fois, il a tout mis derrière lui. Les minutes sur le banc, les heures à se demander quoi faire, les journées passées à l'infirmerie et les années gâchées par un choix qu'il a fini par regretter. Les sifflets et les doutes aussi. Antoine Griezmann va bien, il va mieux et vit aujourd'hui sa meilleure période depuis son retour à l'Atlético Madrid à l'été 2021. Il était temps. Sa rédemption a connu trois temps.

D'abord sur le terrain. Avec trois buts (soit autant que la saison dernière) et trois passes décisives en dix matches de Liga, il a retrouvé de son influence dans un club qui avait eu du mal à le reconnaître l'an passé. Il suffit d'observer son match mardi face au Rayo Vallecano pour constater que l'Atlético a retrouvé le vrai Griezmann. Sa passe décisive pour Morata, au terme d'un pressing dont il a le secret, et sa finesse technique ont éclairé le match des Colchoneros.

Antoine Griezmann et Alvaro Morata (Atlético de Madrid), décisifs face au Rayo Vallecano Crédit: Getty Images

Je m'excuse pour le match que j'ai pu faire

Ensuite, sa situation contractuelle qui l'a libéré d'un poids… et du banc. Depuis son transfert définitif à Madrid, Griezmann, longtemps victime d'une guerre des nerfs entre son ancien (le Barça) et son nouveau club, peut désormais exprimer pleinement son potentiel sur des matches entiers et non plus seulement sur 30 minutes. Enfin, ses excuses publiques qui soldent les relations houleuses avec un Wanda Metropolitano fâché de l'avoir vu quitter Madrid pour Barcelone.

"Je sais que les gens veulent l'entendre de ma voix : je m'excuse pour le mal que j'ai pu faire aux gens, a-t-il lâché le week-end dernier dans une confession peu commune. Mais le mieux que je puisse faire pour obtenir leur pardon, c'est sur le terrain, en donnant tout pour l'équipe dans des soirées comme celle-ci." Pourquoi a-t-il tant attendu avant ce grand pardon qui aurait pu faciliter ses retrouvailles avec Madrid ? Parce que tant qu'il n'était pas certain de ne pas retourner en Catalogne, il ne pouvait pas prendre ce risque.

Mardi, pour la première fois depuis son retour, le Français a eu droit à une vraie ovation comme si tout était pardonné. Griezmann marche à l'affect, il doit se sentir aimé pour s'épanouir sur le terrain. Sa première année entre blessures et défiance des supporters fut son exercice le plus pénible depuis ses débuts professionnels. A 31 ans, de vraies interrogations entouraient son avenir. Son environnement a changé, son futur s'est éclairci, il a vécu une intersaison studieuse pour prendre soin de son corps et son niveau retrouvé ne doit rien au hasard.

Capital, malgré tout, pour Deschamps

"C'est un pur deuxième attaquant, meilleur que n'importe quel autre, s'enflammait Diego Simeone la semaine dernière après l'avoir relégué à un poste de second couteau en fin de saison dernière. Il a de la qualité, il a du jeu et cela signifie qu'il peut être accompagné par beaucoup de joueurs, en maintenant toujours le niveau qu'il a en ce moment." Le voilà relancé au meilleur des moments, à un mois du Mondial.

Alors que sa place dans le onze des Bleus n'a jamais été aussi fragile que cette année, Griezmann va atterrir au Qatar avec de nouvelles certitudes. Et pour Didier Deschamps, c'est essentiel. Bleu le plus important depuis que Didier Deschamps a pris en main l'équipe, Griezmann reste aujourd'hui un maillon essentiel du collectif. Celui qui fait le lien entre l'attaque et le reste de l'équipe même si son influence a diminué depuis le retour de Karim Benzema. Accablé par les affaires en tous genres, les blessures et la méforme de son équipe, Deschamps peut au moins se réjouir du retour inespéré de Griezmann au premier plan.

Kylian Mbappé et Antoine Griezmann à l'entraînement, avant France-Autriche - 20/09/2022 Crédit: Getty Images

