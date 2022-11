Gerard Piqué a décidé de refermer le chapitre. Mais aussi le livre tout entier. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux ce mercredi, le défenseur du Barça a annoncé qu'il disputerait, samedi soir, son dernier match au Camp Nou. "Mes rêves d'enfant se sont réalisés, il est temps de refermer la boucle (...) J'ai toujours dit qu'après le Barça, il n'y aurait pas d'autre équipe, et il en sera ainsi", y annonce-t-il.

Samedi soir, face à Almeria, Piqué portera donc pour l'ultime fois le maillot blaugrana. Du haut de ses 35 ans, celui qui a inexorablement reculé dans la hiérarchie des défenseurs de son équipe a donc préféré dire stop dès maintenant. "Cela fait plusieurs mois, semaines que beaucoup de gens parlent de moi. Jusqu’à présent, je n’ai rien dit. Mais maintenant je veux être celui qui parle de moi. Comme beaucoup d’entre vous, je supporte le Barça depuis toujours (...) Depuis tout petit, je ne voulais pas être joueur de football, mais être joueur du Barça (...) Ça fait 25 ans que je suis arrivé au Barça. Je suis parti, je suis revenu. Le football m’a tout donné. Le Barça m’a tout donné. Vous, Culers, m’avez tout donné ", confie le défenseur, estimant que tous ses rêves se sont "accomplis".

Un palmarès exceptionnel

Arrivé au Barça en 2008, Piqué y a tout gagné. Il peut notamment vanter trois Ligues des Champions (2009, 2011, 2015), huit titres en Liga (2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019) ou encore sept Coupes d'Espagne (2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021). Avec sa sélection, il y a bien évidemment eu ce doublé Coupe du monde - Euro en 2010 et 2012. Au total : 31 titres et 666 matches. Avant un 667e, peut-être.

Pour conclure, le défenseur annonce qu'il reviendra un jour au Barça. "Je supporterai l’équipe, je transmettrai l’amour du Barça à mes enfants comme l’a fait ma famille avec moi. Et vous me connaissez. Tôt ou tard, je reviendrai. On se voit au Camp Nou. Visca Barça. Toujours", conclut-il dans une séquence pleine d'émotions. Il en aura vécu des milliers au Camp Nou. Il en vivra une dernière samedi soir.

