Fede Valverde, c'est le Top 3 mondial en ce moment." Le tweet n'est pas passé inaperçu. Son auteur venait de signer une masterclass dans le Clasico remporté dimanche par le Real Madrid face au FC Barcelone (3-1). Toni Kroos aurait pu mettre en avant la qualité collective une nouvelle fois affichée par la formation de Carlo Ancelotti face au rival catalan. Où encore sa performance individuelle, même si ce n'est pas vraiment son genre de tirer la couverture à lui. L'Allemand en a souligné une, mais pas la sienne. Celle de Federico Valverde. Avec un message qui en dit assez long sur l'admiration du champion du monde 2014 à l'égard du milieu uruguayen : "

Ad

Le destinataire n'y a pas été insensible. "J'ai le meilleur des maîtres", a répondu Valverde au tweet de son coéquipier. C'est l'humilité qui le caractérise. Elle a toujours contribué, avec sa combativité sans limite et son dévouement sans faille pour l'institution, à sa popularité auprès des fans du Real Madrid. Ils ont vu sa progression constante depuis que l'ancien pensionnaire de Peñarol a posé ses valises dans la capitale espagnole en 2016, alors qu'il venait de fêter ses 18 ans. Mais ils ne s'attendaient pas forcément à le voir prendre cette dimension, que Kroos a résumée en un tweet. Six ans plus tard, Valverde est beaucoup plus qu'un exemplaire joueur de club. Il est devenu un incroyable footballeur.

La Liga Benzema, un Ballon d’Or à l’entraînement IL Y A 4 HEURES

L'inspiration d'Ancelotti

Sa trajectoire ascensionnelle a pris un virage décisif au cours de la saison passée. Avant Valverde était davantage une doublure de luxe. Une solution sûre en cas de défection de l'un des membres du "Triangle d'Or" de l'entrejeu madrilène formé par Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric. Cela rentrait dans la logique des choses. Le polyvalent milieu uruguayen, plutôt considéré comme un relayeur, semblait destiné à apprendre tranquillement le plus haut niveau d'exigence du métier aux côtés des trois mastodontes avant de devenir à son tour un titulaire du milieu merengue. Mais Carlo Ancelotti a un peu bousculé le cours des choses.

L'entraîneur du Real a été inspiré en repositionnant Valverde au printemps dernier. Il cherchait la meilleure formule pour maximiser le rendement d'un collectif qui avait affiché ses limites face au PSG en 8e de finale de la Ligue des champions, malgré la qualification. Le technicien italien avait ainsi choisi d'aligner Valverde à un poste inhabituel d'attaquant sur le côté droit pour le quart face à Chelsea. Avec un rôle hybride, entre la nécessité de donner de la largeur au jeu dans les phases offensives et celle de renforcer la densité de l'entrejeu madrilène. Un rôle parfait pour le marathonien uruguayen.

Des vertus multiples

Il mettait déjà en valeur des qualités qu'on connaissait à Valverde. A commencer par une capacité assez exceptionnelle à répéter les courses à haute intensité, tant dans les phases offensives que défensives. Et à grande vitesse, l'un des meilleurs atouts du milieu uruguayen. C'est d'autant plus criant depuis qu'il est amené à évoluer davantage sur un côté. Sa science du placement et sa combativité à la récupération sont deux autres aspects de son jeu qu'il exprime particulièrement bien à ce poste. Autant de vertus qui lui ont permis de combler un vide sur le flanc droit madrilène. Il n'a pas seulement équilibré le collectif du Real. Il l'a bonifié.

Qui méritait un meilleur classement au Ballon d'Or ?

Car sa contribution ne s'arrête pas là. Les qualités offensives de Valverde se voyaient peut-être un peu moins dans un rôle de relayeur, même s'il avait déjà eu l'occasion de montrer sa puissance de frappe. Plus proche de la surface, il a aussi montré sa capacité à être décisif. Avec son but face au Barça, l'Uruguayen en est désormais à cinq réalisations cette saison. Il a d'ores et déjà battu son meilleur total sur l'ensemble d'un exercice alors que la saison a démarré il y a seulement deux mois. Il est aussi le deuxième buteur du Real toutes compétitions confondues, derrière Vinicius Jr. (7 buts), et à égalité avec Rodrygo et Karim Benzema.

L'homme des grands rendez-vous

Dans la finition, l'Uruguayen fait aussi bien que des attaquants de métier. Et ceux de la Maison Blanche ne sont pas les moins talentueux du monde. Mais cette différence, il sait surtout la faire dans les moments importants. Son but dans un rendez-vous aussi grand qu'un Clasico n'a fait que confirmer cette tendance. Valverde s'était déjà illustré en inscrivant le deuxième but du Real lors du derby remporté face à l'Atlético (0-2). Il avait surtout offert à Vinicius Jr. celui de la victoire face à Liverpool en finale de la Ligue des champions au printemps dernier (1-0).

C'est de plus en plus compliqué de trouver des défauts à Valverde. Parce qu'en plus, il a cette grinta communicative. Si le club merengue semble insubmersible, capable de se relever de tout, l'Uruguayen est peut-être celui qui incarne le mieux cet état d'esprit. Ce n'est pas forcément un hasard si le Real dégage cette impression depuis que son milieu de terrain est devenu un titulaire indiscutable au printemps dernier. Qu'il attire de plus en plus la lumière ne doit rien au hasard. Seulement au mérite d'un homme devenu indispensable à la Maison Blanche.

15 ans après : Asensio et la fin du pacte de non-agression ?

La Liga Le Clasico, ou l'apothéose d'un début de saison parfait au Real HIER À 09:03