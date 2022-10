La fête n’est pas encore finie du côté du Real Madrid. Deux jours après le Ballon d’Or reçu par Karim Benzema, le club de la capitale espagnole s’est largement imposé sur la pelouse de la lanterne rouge de la Liga, Elche (0-3), avec évidemment un but de l’international français. Et encore, les Merengue se sont vus refuser trois buts par le VAR. Ce 9e succès en 10 journées leur permet de prendre provisoirement six points d’avance sur le FC Barcelone en tête du classement.

