L'Atlético de Madrid s'est fait peur jusqu'au bout. Finalement, ce samedi soir, les Colchoneros ont battu Gérone (2-1), lors de la huitième journée de Liga. Au Civitas Metropolitano, le doublé d'Angel Correa (5e, 48e) a suffi, même si, en toute fin de rencontre, la réduction de l'écart de Rodrigo Riquelme (66e) a obligé les Madrilènes à rester vigilants jusqu'à la toute dernière seconde. Au classement du championnat d'Espagne, les hommes de Diego Simeone remontent provisoirement à la quatrième place, à trois points du duo de leaders composé du FC Barcelone et du Real Madrid. Quant aux protégés de Michel, ils sont treizièmes;

Pour seulement la deuxième fois de la saison en Liga, après le choc contre le Real Madrid (1-2), Antoine Griezmann était titulaire. Et le Français n'a pas tardé bien longtemps avant de se mettre en évidence. Il ne lui a fallu que cinq petites minutes de jeu pour délivrer sa toute première passe décisive depuis l'entame de cet exercice dans l'élite. Pour trouver parfaitement Angel Correa, qui a conclu au second poteau de l'extérieur du droit, pour l'ouverture du score (5e, 1-0). Le champion du monde a tenté de se démener sur l'ensemble de cette rencontre. Histoire d'aggraver la marque.

Griezmann ouvre son compteur de passes, Oblak décisif

Mais, à ses côtés, c'est plutôt Matheus Cunha (38e, 41e), puis Angel Correa (41e) qui ont sollicité Juan Carlos. Le portier adverse a donc permis aux siens de rentrer aux vestiaires avec seulement un petit but de retard. Avant de craquer lui-même à l'entame de la seconde période.

Après un ballon anodin d'un partenaire en retrait, le gardien de but de Gérone a ouvert son pied droit pour tenter de servir un coéquipier sur le côté droit. Mais Correa, qui traînait dans la surface de réparation, a su intercepter ce ballon, pour ensuite l'envoyer au fond du but (48e, 2-0). Et inscrire son tout premier doublé en Liga depuis le 12 février dernier. Quant à Juan Carlos, il a pu se rattraper quelques minutes plus tard, d'abord devant Nahuel Molina (53e), puis face à José Maria Gimenez sur le corner suivant (53e).

Mais le manque global de rythme ou bien même de mouvement aurait pu coûter bien cher aux Colchoneros. D'autant plus que Gérone, qui n'avait absolument rien montré lors des 65 premières minutes de jeu, s'est alors réveillé et a même joué crânement sa chance. Rodrigo Riquelme, qui appartient à l'Atlético, a été à la tête de cette révolte, puisqu'il a même inscrit le but de l'espoir, d'une frappe lointaine (66e, 2-1). Si, cette fois, Jan Oblak a dû s'incliner, le portier slovène s'est ensuite mué en véritable sauveur. Après une intervention aisée devant Valentin Castellanos (70e), le dernier rempart a ensuite effectué deux très belles manchettes sur deux magnifiques tentatives lointaines d'Aleix Garcia, dont le pied droit a bien failli faire toute la différence (76e, 86e).

L'Atlético, qui restait sur trois défaites lors de ses quatre derniers matches, toutes compétitions confondues, a fini par avoir le dernier mot. Mais les inquiétudes sont bien là, notamment dans le contenu de son jeu et dans ses difficultés à préserver un score. Les hommes de Diego Simeone sont à la recherche d'un match référence cette saison. Et pourquoi pas dès ce mercredi soir (18h45), en Ligue des champions, contre le Club Bruges.

