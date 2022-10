Coup d’arrêt pour le Real Madrid. Après quatre victoires consécutives en Liga, le champion d’Espagne n’a pas réussi à battre Gérone, ce dimanche à Santiago Bernabeu (1-1). Sans Karim Benzema, ménagé, les Merengue ont cru décrocher un nouveau succès grâce à un but de Vinicius. Mais le promu a égalisé sur un penalty en fin de match. La Maison Blanche reprend le fauteuil de leader mais ne compte plus qu’un point d’avance sur Barcelone. Dans la course au maintien, Gérone réalise une excellente opération et sort de la zone rouge (16e).

Ad

Avec Mendy et Camavinga titulaires, Tchouaméni sur le banc, le leader n’a jamais été souverain face à un promu sans complexe. Certes, Rodrygo aurait pu ouvrir rapidement le score avec un peu plus de réussite (poteau, 23e). Mais les visiteurs ont finalement été les plus dangereux en première période. Un coup de tête de Fernandez a failli refroidir Bernabeu (20e). Mais surtout, Herrera, seul au point de penalty, a fracassé la barre transversale (38e).

La Liga Benzema encore absent, "aucun pépin physique" pour Ancelotti HIER À 12:37

Un penalty polémique

Dans un deuxième acte peu rythmé, le Real Madrid a finalement marqué grâce à un bon travail de Valverde. Sur la droite de la surface, l’Uruguayen a éliminé un adversaire avant d’effectuer un centre parfait dans les six mètres pour la conclusion de Vinicius (1-0, 70e). Un avantage de courte durée car Asensio a été sanctionné d’une faute de main après appel de la vidéo, de quoi déclencher une grosse polémique en Espagne. Stuani n’a pas manqué l’opportunité pour permettre au promu de prendre un point mérité (1-1, 80e).

Les neuf minutes de temps additionnel n’ont pas permis aux Madrilènes, réduits à dix en toute fin de match après le carton rouge de Kroos, de faire chavirer à nouveau leur public. Les hommes de Carlo Ancelotti enchaînent donc un deuxième match de rang sans victoire après la défaite à Leipzig (3-2). Mais le calendrier juste avant la Coupe du monde (Celtic, Vallecano puis Cadix) doit permettre au Real de redémarrer une série positive.

Ligue des champions Nkunku et Leipzig s'offrent le tenant 25/10/2022 À 20:53