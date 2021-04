Football

La Super Ligue est morte, vive la Super Ligue ? "Dans les faits, on y arrive pas à pas"

La Super Ligue a vu le jour durant moins de 48 heures, avant qu'une levée de bouclier et le retrait des clubs anglais finissent par la tuer. Faut-il crier victoire pour autant ? Pas si vite, selon nos journalistes du FC Stream Team Cyril Morin et Julien Pereira, qui pensent que cet échec pourrait en fait être la première pierre d'un projet similaire à l'avenir. (Avec A. Ducardonnet et Q. Guichard)

00:07:57, il y a une heure