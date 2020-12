Laurent Blanc a trouvé son prochain défi. Et il a de quoi surprendre. D'après RMC , l'ancien sélectionneur de l'équipe de France va rebondir à Al Rayyan, au Qatar. Un choix étonnant de la part du champion du monde 1998, qui était sans club depuis son départ du PSG en 2016. Mais Al Rayyan a donc su convaincre celui qui a décroché quatre titres de champion de France en tant que coach (2009 avec Bordeaux, 2014, 2015 et 2016 avec le PSG) de s'installer à nouveau sur un banc.

Il y a quelques semaines, Laurent Blanc avait pourtant semblé résigné. "Je souhaite toujours entraîner un club ou une sélection, a-t-il avancé sur Téléfoot. Ça, ça n’a pas changé. Mais plus le temps passe, et moins j'y crois". Le lendemain, il avait tenu à préciser sa pensée dans les colonnes de L'Equipe : "Je ne fais de croix définitive sur rien". Il a bien fait de ne pas fermer totalement la porte. Son appel du pied a été entendu. Pas forcément, où il l'imaginait. Mais le Cévenol, accompagné de Franck Passi, va prendre la relève de Diego Aguirre et suivre les traces de Luis Fernandez (2005), Michael Laudrup (2016-2018) ou encore Rabah Madjer (2006) à Al Rayyan.