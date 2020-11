Face à cette sortie, Grégoire Margotton l’a relancé : "Vous avez fait une croix ?", a-t-il demandé. "Je ne sais pas", a sobrement répondu Blanc avant d’expliquer, aussi, ce qui le gênait actuellement. "Le football est en train de prendre une direction qui ne me plaît pas forcément mais c’est comme ça, a-t-il avancé. C’est à nous, entraîneurs, de s’adapter. Je pense qu’on est dans la spéculation totale dans le football donc c’est de plus en plus dur à gérer pour les entraîneurs. On valorise les joueurs, non pas par ce qu’ils font sur le terrain mais par rapport à ce qu’ils génèrent comme valeur financière. On les achète 10 pour les revendre 30. Ou 40. C’est comme ça. Mais je trouve que le métier d’entraîneur devient de plus en plus difficile puisqu’on lui demande de faire prendre de la valeur avant tout".