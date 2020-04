Football

Le championnat des Pays-Bas arrêté : "C'est très contestable sur la forme"

Dans Le Débat du jour, Gilles Della Posta, Maxime Dupuis, Thomas Bihel et Hadrien Hiault se sont posés la question d'un possible effet boule de neige auprès des autres ligues européennes après la décision des Pays-Bas de geler les classements et de mettre un terme à la saison.