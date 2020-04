EREDIVISIE - A l’arrêt depuis le 12 mars, le football néerlandais pourrait prochainement voir sa suspension prolongée jusqu’au 1er septembre selon le journal Her Laatste Nieuws.

Alors que la Fédération néerlandaise de football envisageait une reprise de l’Eredivisie et de l’Eerste Divisie (D2) au cours du mois de juin dans des stades à huis clos, la possibilité d’une reprise des compétitions s’annonce de plus en plus compliquée. Selon les informations du Her Laatste Nieuws, le Premier Ministre néerlandais Mark Rutte devrait annoncer ce mardi la prolongation de la suspension de l’intégralité des événements majeurs du pays jusqu’au 1er septembre. Et cela vaudra également pour les compétitions sportives.

D’abord favorables à une reprise du championnat, les clubs d’Eredivisie et d’Eerste Divisie sont de plus en plus réticents à une reprise anticipée du championnat. Inquiets pour leurs finances en cas d’arrêt prolongé, ils ont récemment reçu le dernier versement de 20 millions d’euros pour les droits TV faisant ainsi cesser les demandes de reprise des compétitions. Du côté des maires néerlandais, on ne voit pas d’un bon œil une éventuelle reprise à huis clos. Les bourgmestres sont convaincus que les supporters se rassembleraient devant le stade pour soutenir leur équipe. Alors, reprise à huis clos en juin ou avec des stades pleins en septembre ? Le doute plane encore aux Pays-Bas.

