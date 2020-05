Le propriétaire de Manchester City rachète un club de D2 belge

City Football Group (CFG), la société émiratie qui possède le champion d'Angleterre en titre Manchester City, a annoncé lundi l'acquisition du club de 2e division belge de Lommel SK, qui devient le neuvième club possédé par la holding.

La société émiratie City Football Group (CFG), déjà propriétaire de Manchester City, a annoncé lundi l'acquisition du club de 2e division belge de Lommel SK. "Cet investissement accroît encore la présence mondiale de CFG et l'accent mis sur les clubs, les centres de formation et les joueurs en développement", écrit CFG dans son communiqué.

Lommel SK est "réputé pour son solide centre de formation et l'attention portée au développement des jeunes", poursuit la holding. En novembre dernier, CFG avait déjà annoncé le rachat du club indien Mumbai City FC. New York City FC (USA), le Melbourne FC (Australie), les Yokohama Marinos (Japon), le Girona FC (Espagne), le Club Atlético Torque (Uruguay) et le Sinchuan Jiuniu FC (Chine) sont les autres clubs contrôlés par CFG.

"La Belgique est l'un des meilleurs pays de football d'Europe comme le démontrent les succès de l'équipe nationale et la formation de joueurs de niveau mondial, dont certains que nous connaissons très bien comme Kevin de Bruyne et Vincent Kompany", a souligné Ferran Soriano, le président de la holding, cité dans le communiqué.

