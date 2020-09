Quatrième victoire en quatre matchs pour Arsenal. Le club londonien s'est imposé contre Leicester au King Power Stadium (0-2), mercredi soir, lors de cette rencontre comptant pour le 3e tour de l’EFL Cup. C’est Christian Fuchs (57e) qui a ouvert le score dans son propre but, avant qu’Eddie Nketiah ne double la mise dans les tous derniers instants (90e). Le 3e de Premier League affrontera en 8e de finale le vainqueur du match entre Lincoln City et Liverpool. Très agréable à suivre, cette rencontre a permis aux deux équipes de proposer du beau football.

Une frayeur, un sans-faute et les commandes pour Arsenal

Les Foxes, avec un onze inédit cette saison, ont fait parler leur fraîcheur pour mettre Kelechi Iheanacho dans les meilleures dispositions (2e, 5e). Malheureusement, le Nigérian a manqué d’efficacité tout au long de la rencontre. James Maddison, chef d’orchestre de Leicester jusqu'à sa sortie à la 70e, a failli trouver le fond des filets mais son ballon a heurté le poteau droit de Bernd Leno (39e). Brendan Rodgers a pu tirer de bons enseignements de cette rencontre et certains des joueurs présents sur le terrain pourraient intégrer le onze titulaire lorsque l’on voit le niveau de jeu de cette équipe qui n’a pas joué la moindre minute en Premier League. Du côté d’Arsenal, peu de changements dans le onze de départ : Mikel Arteta a aligné une équipe plus chevronnée que son adversaire.

Malgré une excellente frappe de Reiss Nelson, qui a touché la barre transversale de Danny Ward (3e) en tout début de match, les Gunners ont enchainé les phases offensives brouillonnes jusqu’au but contre son camp de Christian Fuchs à la 57e minute. Un événement qui a mis un coup au moral aux locaux jusqu’au but d’Eddie Nketiah (90e) qui a assommé le leader de Premier League. Ce match a donc rempli toutes les cases d’un match typique de coupe de la ligue anglaise. De l’intensité, des jeunes qui ont connu leur première titularisation et d'autres qui ont voulu démontrer qu’ils ont tous leur place dans l’équipe-type.