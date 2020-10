Comme la saison dernière, Liverpool et Arsenal ont eu besoin des tirs au but pour se départager à l'occasion du huitième de finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Mais, contrairement à la saison dernière, ce sont bien les Gunners qui ont éliminé les Reds pour filer vers les quarts de finale (0-0, 4-5 après tirs au but). On peut parler d'un hold-up, au regard de la prouesse de Bernd Leno, auteur de cinq arrêts dans le temps réglementaire et de deux autres pendant la séance des tirs au but. Le gardien d'Arsenal a été le grand protagoniste d'un match très poussif, entre deux équipes rajeunies.