Shape of Ed Sheeran. Si certains joueurs de l'effectif de Ipswich ont probablement déjà eu le chanteur britannique dans les oreilles, ce dernier les accompagnera également sur les terrains. Grand fan des Tractor Boys depuis sa plus tendre enfance et suiveur assidu de leurs performances, l'artiste anglais a conclu un accord avec le champion d'Angleterre 1962 pour devenir le sponsor maillot de ce dernier, à compter de la saison 2021-2022. Il apparaîtra également sur le maillot de l'équipe première des féminines.

Si le montant et la matérialisation du sponsor n'ont pas encore été dévoilés, Ed Sheeran n'a en tout cas pas caché sa joie pour ce nouveau projet. "C'est ma façon de montrer mon soutien. J’ai toujours apprécié mes venues à Portman Road, le stade de l’équipe et j’ai hâte d’y retourner dès que les supporters seront à nouveau autorisés à entrer dans les stades. Avec l’arrivée des nouveaux propriétaires américains, il y aura certainement des moments passionnants à venir pour les fans d’Ipswich, y compris moi-même", a expliqué le natif de Halifax dans un communiqué sur le site du club.

League One Cette fois, c'est fait : Kyril Louis-Dreyfus nouveau président de Sunderland 18/02/2021 À 16:40

Racheté en avril dernier par un trio d'investisseurs américains (Brett Johnson, Berke Bakay et Mark Detmer), le club du Suffolk, actuel neuvième de League One, rêve d'un retour dans l'élite du football anglais. Un bonheur qu'il n'a plus connu depuis la saison 2001-2002 et qu'il espère retrouver rapidement. Avec Ed Sheeran sur le dos pour l'accompagner ?

League One Kyril Louis-Dreyfus tout proche de devenir actionnaire majoritaire de Sunderland 24/12/2020 À 17:54