Polémiques mises de côté et billet validé pour les Bleues. Les joueuses de la décriée Corinne Diacre se sont qualifiées pour le prochain Euro en dominant nettement l'Autriche, vendredi à Guingamp (3-0). Parfaitement impliquées et largement dominatrices, elles ont profité d'un but de Wendie Renard et d'un doublé de Marie-Antoinette Katoto pour s'assurer de terminer en tête du groupe G devant leurs adversaires du soir et retrouver un peu de sérénité.

Malgré les récentes tensions et plusieurs absences importantes comme celles d'Eugénie Le Sommer, Valérie Gauvin ou Marion Torrent, toutes blessées, les Bleues ont parfaitement entamé cette rencontre décisive sur la pelouse du Roudourou. Alignées en 4-3-3, les partenaires d'Amandine Henry, titulaire au milieu huit mois après sa dernière sélection et capitaine malgré ses critiques envers la sélectionneure, ont tout de suite étouffé leurs adversaires. Elles ont attaqué sur les côtés notamment sur la gauche avec le remuant duo composé de Sakina Karchaoui et Amel Majri. La seconde a déposé son corner sur la tête de Wendie Renard et la France n'a pas tardé à ouvrir le score (1-0, 11e).

L'Autriche sans armes

L'inamovible défenseure centrale a signé son 25e but en sélection et permis aux Bleues de débloquer rapidement la situation contrairement au match aller où elles étaient restées muettes il y a un mois (0-0). Installées dans le camp adverse, les Françaises ont offert beaucoup de mouvement et de disponibilité. Elles ont su concrétiser leur écrasante domination en doublant la mise grâce à Katoto, d'une tête décroisée sur un centre précis de Delphine Cascarino venu de la droite (2-0, 27e).

En face, les Autrichiennes n'ont quasiment rien proposé hormis la hargne de leur avant-centre Nicole Billa qui a tenté de sonner une timide révolte mais dont la tête sur corner a fini à côté de la cage de Pauline Peyraud-Magnin (32e) et qui a dû céder sa place à la reprise après un choc avec Charlotte Bilbault. Face à ces adversaires totalement inoffensives (2 tirs, 0 cadré), les Françaises ont pu dérouler sans trop forcer en seconde période.

Katoto a pourtant trouvé le poteau (50e) tout comme Cascarino (68e) mais l'attaquante du PSG a signé un doublé en se démarquant sur un nouveau corner (3-0, 73e) et la France a définitivement plié les débats. Avant même le dernier match contre le Kazakhstan mardi prochain, elle peut se tourner vers l'Euro repoussé à 2022 et qui lui laisse un bon moment pour régler ses problèmes internes.

