Les finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France les 25 juillet et 1er août ?

Selon les informations de L'Equipe, les finales de la Coupe de la Ligue (PSG-Lyon) et de la Coupe de France (PSG-Saint-Etienne) devraient avoir lieu le 25 juillet et le 1er août à Saint-Denis. L'ordre des matches pourrait donc être inversé car Lyon devrait jouer son huitième de finale retour de C1 face à la Juventus Turin début août.

Le dénouement de la saison 2019-2020 de Ligue 1 est déjà connu depuis le 30 avril. En revanche, plus les jours passent et plus l'organisation des finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France semble se dessiner. Selon les informations de L'Equipe, ces deux matches respectifs, PSG-Lyon et PSG-Saint-Etienne, pourraient finalement avoir lieu le 25 juillet puis le 1er août au Stade de France. L'idée ? Donner les noms des deux équipes qualifiées pour la C3 à l'UEFA avant la date fatidique du 3 août.

Alors que la finale de la Coupe de France devait marquer le retour du football professionnel en France, ce serait finalement le match PSG-Lyon qui devrait ouvrir le bal. En effet, l'Olympique Lyonnais jouera les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions contre la Juventus Turin début août (victoire 1-0 à l'aller). C'est pour cette raison que l'ordre des matches pourrait être inversé. Qualifié pour les quarts de finale de la C1, le PSG aura lui deux matches de compétitions officielles pour se remettre en selle après cinq mois sans jouer.

Le vainqueur de la Coupe de France sera qualifié directement pour la phase de groupes de la Ligue Europa. Quant à celui qui remportera la Coupe de la Ligue, il devra débuter l'aventure dès le deuxième tour de la C3. Ce qui poserait un problème de calendrier pour l'Olympique Lyonnais si les hommes de Rudi Garcia venaient à soulever le trophée : les phases qualificatives de la Ligue Europa se jouent généralement au mois d'août. Si le PSG remportait les deux matches, alors Nice et Reims (5e et 6e de L1 au soir de la 28e journée) valideraient leur ticket européen.

