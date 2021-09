Le défenseur Malo Gusto et l'attaquant Rayan Cherki, tous deux joueurs de l'Olympique lyonnais, ont été convoqués jeudi pour la première fois en équipe de France Espoirs, en vue des qualifications pour le prochain Euro des moins de 21 ans. Les deux joueurs de 18 ans figurent dans le groupe dévoilé par le sélectionneur Sylvain Ripoll pour la réception de l'Ukraine le 8 octobre à Brest et le déplacement en Serbie le 12 octobre, comme les anciens attaquants de Toulouse Janis Antiste et Amine Adli, passés cet été respectivement au Spezia Calcio en Italie et au Bayer Leverkusen en Allemagne.

Pour le reste, il s'agit d'une liste classique comprenant Illan Meslier, gardien de Leeds, les défenseurs Benoit Badiashile (Monaco) et William Saliba (Marseille), Maxence Caqueret (Lyon) et Sofiane Diop (Monaco) au milieu de terrain, le Niçois Amine Gouiri en attaque.

Ligue des Nations - Finales Avant les Hernandez, ces fratries appelées en sélections nationales IL Y A 29 MINUTES

Le milieu Eduardo Camavinga est de nouveau sélectionné avec les Espoirs, alors qu'il aurait pu prétendre à une place en équipe de France A. "Eduardo sort d'une période plutôt difficile et compliquée pour lui", a déclaré jeudi le sélectionneur des champions du monde Didier Deschamps au moment de justifier la non-convocation de l'ancien Rennais. Il est "sur la bonne voie" depuis son arrivée au Real Madrid cet été mais il est "concerné aussi par la catégorie Espoirs qui a deux matches très importants", a-t-il développé.

La liste des 23 joueurs convoqués en Espoirs:

Gardiens (3): Stefan Bajic (Saint-Etienne), Guillaume Dietsch (Seraing/BEL), Illan Meslier (Leeds/ENG)

Défenseurs (7): Loïc Badé (Rennes), Benoit Badiashile (Monaco), Melvin Bard (Nice), Malo Gusto (Lyon), Pierre Kalulu (AC Milan), William Saliba (Marseille), Adrien Truffert (Rennes)

Milieux (7): Alexis Beka-Beka (Lokomotiv Moscou/RUS), Eduardo Camavinga (Rennes), Maxence Caqueret (Lyon), Joris Chotard (Montpellier), Sofiane Diop (Monaco), Enzo Le Fée (Lorient), Khéphren Thuram (Nice)

Attaquants (6): Amine Adli (Bayer Leverkusen/GER), Janis Antiste (Spezia Calcio/ITA), Rayan Cherki (Lyon), Mohamed-Ali Cho (Angers), Amine Gouiri (Nice), Arnaud Kalimuendo (RC Lens)

Ligue 1 Le supporter niçois ayant visé Payet condamné avec sursis et interdiction de stade IL Y A 41 MINUTES