Gardien de but

Hugo Lloris : 5,25

Noté 16 fois (de 3,5 à 7)

Année moyenne pour le capitaine des Bleus qui a trop souvent été abandonné par sa défense, notamment à l'Euro. Si, parfois, il s'est mis tout seul dans de sales draps (face au Portugal), il a le plus souvent assuré l'essentiel. Mais, même s'il a des circonstances atténuantes, son Euro ne fut pas à la hauteur de sa spectaculaire Coupe du monde et son principal fait d'arme, le penalty repoussé face à la Suisse, n'a pas servi à grand-chose.

En bref… Capitaine abandonné.

Hugo Lloris et Danilo Pereira lors d'un contact qui va faire parler Crédit: Getty Images

Défenseurs

Benjamin Pavard : 4,5

Noté 10 fois (de 2 à 7)

Année cauchemar pour Pavard. La bascule s'est opérée lors de l'Euro, face au Portugal, où le Munichois a perdu ses esprits. La suite fut un calvaire à l'image de son 8e douloureux contre la Suisse. Piston droit quand Deschamps a décidé d'installer la défense à trois, il n'a jamais trouvé ses marques lors de la Ligue des Nations et a fini par enchaîner deux matches comme remplaçant en novembre. Une première depuis ses débuts internationaux.

En bref : Une descente aux enfers.

Benjamin Pavard face à la Suisse Crédit: Getty Images

Léo Dubois : 4,6

Noté 3 fois (de 4 à 6)

Hormis une entrée emballante face à l'Espagne et une belle passe décisive contre la Finlande en septembre, l'année de Léo Dubois se résume à des matches sans vie, trop peu d'initiative et d'autres vécus sur le banc ou en tribune. Si Didier Deschamps n'a rien à lui reprocher dans la vie de groupe, son apport sur le terrain reste tout à fait discutable. Léger en latéral, il n'est pas un piston.

En bref… Si Coman s'installe à droite, il pourrait en être la première victime.

Jules Koundé : 4,8

Noté six fois (de 2,5 à 7)

Son aventure en sélection est mal née entre un match raté face au Portugal puis une expulsion face à la Bosnie à la rentrée. Koundé n'est pas un défenseur droit et il a fallu trois matches pour s'en rendre compte. Depuis qu'il occupe l'axe droit de la défense à trois, tout roule. L'ancien Bordelais donne enfin la pleine mesure de son talent et s'inscrit comme un titulaire en puissance.

En bref… La plus spectaculaire renaissance de l'année.

Raphaël Varane : 5,3

Noté 11 fois (de 3 à 8)

Son match face à l'Allemagne restera le fait saillant d'une année mitigée. Pas toujours bien protégé par son arrière droit, comme face au Portugal ou la Suisse, Varane a dû compenser et s'exposer. Il n'a pas dégagé la même autorité qu'en 2018 et il lui reste encore à prouver que la défense à trois sied à ses qualités. Bien sûr, il reste le patron de cette défense.

En bref… Boss en quête d'autorité.

Raphaël Varane en 2020 avec les Bleus Crédit: Getty Images

Presnel Kimpembe : 4,8

Noté 12 fois (de 3 à 7)

Un but contre son camp pour démarrer l'année contre l'Ukraine en mars, une glissade face à la Suisse, des soirées ratées face à Yarmolenko et Dzeko à la rentrée : l'année du Parisien en Bleu (et en club) fut poussive. Elle l'expose à la concurrence (Lucas Hernandez notamment) et fragilise un statut de titulaire acquis en 2020. Tout est à refaire.

En bref… Il faut sauver le soldat Presko.

Dayot Upamecano : 4,8

Noté 3 fois (de 4 à 6)

Il a très mal démarré sa vie en Bleu en 2020 et ne voit toujours pas la vie en rose en 2021. Revenu à l'automne, il n'a pas convaincu à la Ligue des Nations où Oyarzabal l'a piégé par sa vitesse. Upamecano a signé son premier match solide en Finlande mardi. Mais tout reste fragile et la concurrence (Konaté, Saliba) rôde.

En bref… Doit encore convaincre.

Upamecano (france), buteur contre la Croatie Crédit: Getty Images

Clément Lenglet : 3,75

Noté deux fois (de 2 à 5,5)

Son année est symbolisée par son duel perdu face à Seferovic en 8e de finale contre la Suisse. Sorti du frigo pour l'occasion, Lenglet a exporté ses difficultés barcelonnaises en sélection. Et il ne doit sa place dans le groupe en novembre qu'au forfait de Presnel Kimpembe. Son statut ne cesse de se dégrader en sélection.

En bref… De plus en plus à la marge du groupe.

Haris Seferovic bat Clément Lenglet au duel pour ouvrir le score face aux Bleus Crédit: Getty Images

Kurt Zouma : 5,3

Noté quatre fois (de 5 à 6)

Stable dans ses performances mais il n'a pas joué de mars à septembre. Installé comme doublure de Raphaël Varane, Zouma est fiable quand Deschamps fait appel à lui. Peut-il espérer mieux ? Difficile et il doit d'abord repousser la concurrence.

En bref… Crédible.

Lucas Hernandez : 4,9

Noté 8 fois (de 3,5 à 7)

Hormis son déboulé décisif face à l'Allemagne, l'aîné des frères Hernandez a lui-aussi perdu de son autorité en 2021. A l'image de sa demi-finale ratée de Ligue des Nations face à la Belgique et Romelu Lukaku. Il doit encore faire ses preuves sur le côté gauche de la défense à trois même s'il a globalement mieux fini l'année qu'il l'a démarrée.

En bref… Pitbull muselé.

Théo Hernandez : 6,6

Noté 4 fois (de 5,5 à 7,5)

La meilleure moyenne parmi tous les joueurs utilisés plus d'une fois par Didier Deschamps. En quatre sélections, le Milanais s'est imposé comme une évidence avec des statistiques d'attaquants (un but, trois passes décisives). Il justifie à lui seul le passage en 3-4-3. On n'avait plus vu une éclosion aussi spectaculaire en équipe de France depuis… son frère.

En bref… Déjà intouchable.

Theo Hernandez Crédit: Getty Images

Lucas Digne : 5,1

Noté 7 fois (de 4 à 6)

La concurrence de Théo Hernandez a fini par le submerger mais Digne a montré sa fiabilité. Moins saignant qu'en 2020, il doit encore prouver que le 3-4-3 est taillé pour ses qualités et il a fini la saison plus discrètement.

En bref… Il souffre de la comparaison avec Théo Hernandez.

Milieux de terrain

Paul Pogba : 6,2

Noté 13 fois (de 4 à 8,5)

Il reste sur la dynamique entretenue depuis 2012. Le patron des Bleus, c'est lui. Meilleur Français à l'Euro, à l'image de son premier match monumental face à l'Allemagne, Pogba s'est montré le plus constant dans ses performances et il a longtemps tenu sur ses épaules un secteur offensif miné par la relation inexistante entre les trois attaquants. Sans son jeu long, que seraient devenus les Bleus entre juin et octobre ?

En bref… Quel joueur…

Paul Pogba avec la France contre l'Espagne en Ligue des Nations, 2021 Crédit: Getty Images

N'Golo Kanté : 5,6

Noté 7 fois (entre 4,5 et 6,5)

Souvent absent, usé par une longue saison avec Chelsea, N'Golo Kanté a jonglé entre ses blessures pour signer une saison en dessous de ses standards. La bouée de sauvetage des Bleus est restée solide au poste mais a souffert, comme les autres, du manque de cohésion collective à l'Euro. Et lui n'a que trop peu eu l'occasion de se rattraper depuis.

En bref… Un petit Kanté.

Adrien Rabiot : 5,5

Noté 11 fois (de 3,5 à 8)

Capable du pire (Hongrie) comme du meilleur (Allemagne), le Turinois a manqué de constance mais son niveau moyen reste tout à fait honorable. Si la concurrence, incarnée par Aurélien Tchouaméni, pointe le bout de son nez, il reste la première option derrière Pogba et Kanté. Même si on aimerait qu'il prenne encore plus d'initiatives avec le ballon.

En bref… Installé.

Aurélien Tchouaméni : 5,6

Noté 4 fois (de 4,5 à 6,5)

Il incarne lui aussi la nouvelle génération qui a donné un second souffle aux Bleus après l'Euro. Le Monégasque a débarqué avec envie et décontraction. S'il a moins rayonné en Finlande, ses débuts internationaux l'ont installé comme un membre à part entière du groupe désormais. Les Bleus ne peuvent plus se passer de son culot.

En bref… Le coup de fouet de la rentrée.

Aurelien Tchouameni et Paul Pogba après la victoire en Ligue des Nations Crédit: Getty Images

Corentin Tolisso : 5,5

Noté 3 fois (de 4 à 6,5)

Si la vie internationale n'était faite que de préparation aux grandes compétitions, il aurait sa place réservée dans le onze. Malheureusement pour lui, ce n'est pas le cas. Et entre ses blessures et l'éclosion de Tchouaméni, Tolisso est de moins en moins indispensable. Il a pourtant rendu service juste avant l'Euro mais a souffert, à contre-emploi, face au Portugal.

En bref… Le reverra-t-on en Bleu ?

Thomas Lemar : 4,8

Noté 3 fois (de 2 à 6,5)

On le pensait reparti pour de bon après un excellent mois de mars mais il est peu sorti du banc à l'Euro comme ce fut le cas à la Coupe du monde. Jamais indispensable, jamais inutile, il navigue depuis très longtemps dans un entre-deux. Son match catastrophique en Bosnie à la rentrée a eu raison de son retour. Depuis, Deschamps lui préfère la nouvelle vague.

En bref… Il ne s'est finalement jamais imposé.

Jordan Veretout : 4

Noté une seule fois.

Il s'est fait peu à peu sa place dans le groupe malgré une première sélection très compliquée en Bosnie. Depuis Didier Deschamps lui fait confiance et lui offre quelques fins de match. Son statut est évidemment fragile et dépend des absents. Mais l'ancien Nantais s'est fait sa (petite) place.

En bref… Il a tout de même doublé les Sissoko, Nzonzi etc.

Tanguy Ndombélé : 5

Noté une seule fois

Il a fini par disparaître des radars, doublé par un tout nouveau casting (Tchouaméni, Veretout, Guendouzi). L'ancien Lyonnais part de loin désormais.

En bref… A force de ne pas saisir sa chance…

Attaquants

Antoine Griezmann : 5,5

Noté 16 fois (de 4 à 8,5)

Seul joueur de champs à avoir débuté toutes les rencontres, il a vécu une année mitigée. Si ses statistiques restent enthousiasmantes (9 buts, 3 passes décisives), Griezmann a nettement perdu de son influence. L'arrivée de Benzema a coïncidé avec son effacement malgré quelques exceptions (lors de la victoire face à la Finlande à la rentrée). Son rôle n'est plus le même. Moins moteur mais toujours indispensable.

En bref… Une petite année.

Antoine Griezmann lors du match opposant la France au Kazakhstan, le 13 novembre 2021, au Parc des Princes Crédit: Getty Images

Kylian Mbappé : 5,8

Noté 13 fois (de 3 à 9)

Sa fin d'année a donné une autre couleur à sa moyenne. Libéré d'un poids après son penalty transformé face à la Belgique en Ligue des Nations, Mbappé a enchaîné sur un rythme infernal depuis (7 buts en 4 sélections). Bien sûr, il restera cet Euro sans but et zon tir au but raté contre la Suisse mais la façon dont il a relevé la tête en automne témoigne de sa force de caractère. Vivement 2022 !

En bref… Il a renoué le fil de sa carrière internationale.

Karim Benzema : 6,3

Noté 10 fois (de 3,5 à 8)

Un retour réussi. Neuf buts, dont quatre à l'Euro, il est l'attaquant le plus efficace de l'année 2021. Après quelques semaines de tâtonnements, son entente avec Griezmann, et surtout Mbappé, donne une toute autre allure aux Bleus. Revenu dans ses petits souliers, Benzema est une nouvelle arme de dissuasion massive pour cette équipe de France dont il a transformé, en profondeur, le pouvoir de nuisance.

En bref… Si seulement Deschamps avait davantage anticipé son retour…

Karim Benzema lors de France-Finlande. Crédit: Getty Images

Kingsley Coman : 5,5

Noté 5 fois (de 4 à 8,5)

Une année gâchée par les blessures. Longtemps, il a semblé ne pas pouvoir exister derrière le trio de stars en attaque. Mais son explosion au poste de piston droit face au Kazakhstan va peut-être donner une autre tournure à sa carrière internationale. En forme, et sur deux jambes, il semble difficile de s'en passer.

En bref… Et si c'était le début d'une nouvelle vie en Bleu ?

Olivier Giroud : 5,5

Noté deux fois (de 4 à 7).

L'année du déclassement et peut-être sa dernière en Bleu. On retiendra son doublé face à la Bulgarie comme un ultime sursaut. Mais Didier Deschamps a dû faire des choix. Rappeler Karim Benzema fut le plus important de son mandat. Et entre le Madrilène et le Milanais, il y avait sans doute un attaquant de trop. Le sélectionneur a tranché.

En bref… Une fin en eau de boudin.

Anthony Martial : 5,6

Noté 3 fois de (5 à 6)

Embêté par les blessures, il a raté l'Euro. S'il a plutôt fait bonne figure quand Didier Deschamps l'a aligné, son efficacité (2 buts en 30 sélections) est un vrai frein. Il est bien sûr toujours dans la course mais Martial doit gagner du temps de jeu à Manchester United alors que la nouvelle vague (Diaby) s'affirme.

En bref… A-t-il laissé passer sa chance ?

Anthony Martial sous le maillot de l'équipe de France Crédit: Getty Images

Ousmane Dembélé : 7

Noté une seule fois

L'histoire de sa carrière. Des promesses et puis, une grosse blessure. L'année internationale d'Ousmane Dembélé ressemble à toutes les autres. Difficile d'en tirer des enseignements.

En bref… La même chanson.

Moussa Diaby : 4

Noté une fois.

Sa note ne dit pas tout car ses entrées en jeu, non notées par définition, ont apporté de l'enthousiasme et de l'allant. Il a raté sa première titularisation en Finlande. Mais Diaby n'est pas condamné.

En bref… Un visage auquel il va falloir s'habituer.

