LIGA MX - André-Pierre Gignac s'est offert un doublé lors de la rencontre Necaxa - Tigres (0-3), vendredi soir, à l'occasion de l'ouverture de la saison. Ce match a marqué le grand retour du football au Mexique.

L'attaquant français André-Pierre Gignac et le Chilien Eduardo Vargas ont offert aux Tigres la première victoire de la nouvelle saison au Mexique, contre Necaxa (0-3), en match d'ouverture vendredi à huis clos.

Dans un stade Victoria à Aguascalientes (centre) qui sonnait creux pour cette reprise du foot mexicain, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille (34 ans) a vite repris ses bonnes habitudes avec un but de la tête dès la 13e minute.

Coronavirus : deux matches décalés

Après le break signé Eduardo Vargas pour les Tigres, Gignac a alourdi le score du pied droit en fin de match, bien aidé par la défense adverse (3-0, 78e).

Deux matches de cette première journée du championnat d'ouverture 2020, prévus jeudi et vendredi, ont été décalés à lundi par la Ligue en raison de suspicions de cas de contaminations au coronavirus. Il s'agit des matches entre l'Atlético de San Luis et Juarez, et entre Mazatlan et Puebla.

