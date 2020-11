L'attaquant français André-Pierre Gignac s'est plaint samedi de l'arbitrage, qui a invalidé son but pour les Tigres en raison d'un hors-jeu, sans faire appel au VAR, l'empêchant de s'adjuger le classement des buteurs du championnat du Mexique. " Pourquoi n'ont-ils pas fait appel au VAR ? ", s'est demandé l'ancien Marseillais sur son compte Twitter, après le nul (1-1) concédé par son équipe face à Atlas, lors de la 17e et dernière journée du championnat.

Si ce but avait été validé, non seulement les Tigres auraient gagné le match, et se seraient donc qualifiés directement pour la phase finale du championnat. Mais en plus, Gignac aurait remporté pour la troisième fois le classement des buteurs mexicain, après l'avoir déjà fait en 2016 et en 2018. Alors que les Tigres menaient 1-0, "APG" a marqué dans les arrêts de jeu (90e+2) un but de la tête, refusé par les arbitres pour hors-jeu, sans l'assistance de la vidéo.