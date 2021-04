Deux jours après l'incident, une enquête a été officiellement ouverte par le ministère public portugais mardi. Elle aura pour objet de déterminer qui est responsable de l'agression du journaliste de télévision Francisco Ferreira qui a eu lieu dimanche soir après le match de la 29e journée de Liga portugaise entre Moreirense et le FC Porto. TVI, qui a "répudié avec véhémence" la violence contre son journaliste dans un communiqué, a précisé que l'agresseur serait l'agent Pedro Pinho, proche du FC Porto et du président du club, Jorge Pinto da Costa, qui était également présent lors de l'agression, selon les images diffusées par la chaîne.

Dans la matinée, la ligue portugaise a exprimé sa "solidarité avec le journaliste Francisco Ferreira" et appelé à faire preuve de "sérénité lors des journées restantes pour terminer les championnats". Pour sa part, le syndicat des journalistes portugais a fait savoir dans un communiqué que "le recours à la violence verbale ou physique contre les journalistes, peu importe le prétexte, n'est pas admissible dans une démocratie".

Un match très tendu : Conceiçao expulsé pour la 4e fois de la saison

Liga Portugaise Le Sporting tient bon face à Porto 27/02/2021 À 22:27

La rencontre entre le FC Porto et Moreirense pour le compte de la 29e journée du championnat, disputée sur la pelouse du club de la ville de Moreira de Conegos à l'extrême nord-ouest du Portugal, s'est achevée dans la tension. Au coup de sifflet final, plusieurs joueurs et membres du staff des Dragons, dont l'entraîneur Sergio Conceiçao, s'en sont pris à l'arbitre de la rencontre, ce qui a conduit à la quatrième exclusion de la saison pour le coach de 46 ans.

Mené après un but encaissé en fin de première période, Porto est parvenu à égaliser à cinq minutes de la fin du temps réglementaire et aurait pu l'emporter si la réalisation de l'Espagnol Toni Martinez n'avait pas été refusée pour une position de hors-jeu de quelques centimètres dans les dernières minutes du temps additionnel. Avec ce match nul, le FC Porto, deuxième au classement, s'est laissé distancer par le Sporting Portugal, seul leader avec six points d'avance à cinq journées de la fin du championnat portugais.

Liga Portugaise Comment la FIFA a mis fin à l'hégémonie de Porto 25/02/2021 À 13:41