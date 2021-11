Un match perdu d’avance. Ce samedi soir, la formation de Belenenses a accueilli Benfica pour le compte de la 12e journée du championnat du Portugal. Décimée par le Covid avec 17 cas recensés en plus de son entraîneur et du staff technique, la formation n’avait que neuf joueurs aptes au moment du coup d’envoi : deux gardiens et sept joueurs de champ, dont la majorité provenant de son équipe des U23. La situation était d’autant plus lunaire que le président du club n’a pas demandé le report de la rencontre.

Et forcément, cela s’est ressenti sur la pelouse. Avant même que l’arbitre ne siffle la mi-temps, Benfica avait déjà planté sept buts au 16e du championnat du Portugal, dans une ambiance aussi surréaliste qu’incompréhensible. L’international portugais et attaquant de Manchester City, Bernardo Silva, a d’ailleurs fait part de son ressenti sur son compte Twitter : “Qu’est-ce qu’il se passe ? Suis-je le seul à ne pas comprendre pourquoi le match n’a-t-il pas été reporté ?”.

L'un des joueurs absents pour cause de contamination au Covid, le milieu Alfonso Sousa, a également donné son avis sur ce qui était en train de se passer via ses réseaux sociaux : "Le football n'a de couleur que s'il y a de la concurrence. Le football n'a de couleur que s'il y a une vérité sportive. Le football n'a de couleur que lorsqu'il est un exemple de santé publique. Aujourd'hui, le football a perdu sa couleur".

Un scénario lunaire jusqu'au bout

Après la pause, alors que les joueurs de Belenenses, humiliés, ont logiquement tardé à revenir sur la pelouse, le match a tout de même repris, devant les yeux embués du président du petit club lisboète. Mais deux des neuf protagonistes ont refusé de reprendre cette mascarade de football. C'est donc à 11 contre 7 que la rencontre a continué. Mais pas pour longtemps.

Un joueur de Belenenses, João Monteiro, tombé au sol peu après l'engagement, a demandé à sortir sur blessure. Sans remplaçant, le match s'est donc arrêté avec un résultat on ne peut plus logique : une défaite par forfait pour le club portugais. La question qu'il reste à se demander est pourquoi a-t-il commencé ?

