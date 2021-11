Football

0-7 à 9 contre 11, puis fin du sketch : le résumé de Belenenses - Benfica

LIGA PORTUGAISE - Avec quatorze absents pour cause de Covid-19, le club de Belenenses a été contraint d'aligner une équipe composée de seulement neuf joueurs, lors de la réception du onze de Benfica, ce samedi dans le cadre de la 12e journée. Un match ubuesque finalement interrompu juste après la mi-temps, alors qu’il y avait 0-7, et dont voici un résumé. [Sport TV via SNTV]

