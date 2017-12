Après Real-Barça (0-3) - Zinedine Zidane : "Maintenant, c’est notre tour d’être au fond du trou"

Et le magicien a finalement raté son tour. Depuis son arrivée sur le banc du Real, Zinedine Zidane avait une habitude ancrée : surprendre lors des Clasicos. Avec réussite. Pour son premier choc face au rival sur le banc merengue, il avait choisi de muscler son milieu avec Casémiro et avait profité d’un bon coaching en faisant entrer Kovacic. Résultat : une victoire à 10 contre 11. Cet été, c’est un onze disposé en 4-1-3-2 inhabituel qui a permis au Real de gagner 3-1. Et, niveau résultats, ZZ présentait une carte de visite fournie : 3 victoires, 1 nul et 1 petite défaite.

Mais ce samedi, tout a changé. Enfin presque. Comme toujours, Zidane a tenté un coup. Et a sorti de son chapeau Mateo Kovacic au détriment de son meneur de jeu habituel, Isco. L’idée était simple, comme il l’a expliqué après coup : à l’image de ce qu’il avait fait en août dernier, le Croate avait une mission : museler Lionel Messi et ne pas le lâcher d’une semelle. "Avec Kovacic, c’est différent. Il devait surveiller Messi et il l’a bien fait. C’est ce qu’on avait décidé en début de match" a expliqué le Français, sans se dédouaner.

L’individuelle, le tournant du match

Et, pendant quarante-cinq minutes, le coup tactique était parfait. Messi transparent, et Kovacic au-dessus du lot laissaient dessiner une autre issue que cette fessée. Zidane, toujours : "Je ne regrette rien. En première période, si nous avions marqué, le match aurait été différent. Je sais que demain je vais prendre des coups (dans la presse) mais cela ne change rien à ce que je vais faire et penser". En soi, sur son analyse, ZZ n’a pas tort. Mais la suite des faits ne lui donne pas raison.

Vidéo - Valverde revient sur la première période : "Nous ne pouvions pas jouer notre football" 00:48

Car à la 54e minute, tout son plan est tombé à l’eau. Et son tour de magie a fait un flop. En cause, le fameux Kovacic. Sur la remontée de balle de Rakitic, le jeune Croate hésite : faut-il sortir sur le porteur du ballon ou continuer de coller Messi ? Il choisit la deuxième option, Rakitic transperce le milieu madrilène et initie l’ouverture du score de Suarez. Et, en une action, dévastatrice, c’est tout le plan merengue qui a sauté.

Et c’est une sorte d’anéantissement qui a touché le coach madrilène qui n’a pas caché sa déception face aux micros : "Le deuxième but nous a fait mal physiquement. C'est une défaite qui fait mal, c'est sûr mais c'est comme ça. […] Nous sommes touchés, moi le premier, mais cela ne change rien".

Alors, comme pour se rassurer, Zidane a évoqué 2017 dans sa globalité. Car si l’année se termine sur une fausse note, la partition madrilène a longtemps ressemblé à du Mozart. Mais, comme le dit l’adage, tout va très vite dans le foot : "Nous ne sommes pas si mal, c'est d'ailleurs pour ça que cette défaite fait encore plus mal. Mais le football change rapidement. La dernière fois que (les Barcelonais) sont venus, on aurait dit qu'ils étaient au fond du trou (2-0 en Supercoupe d'Espagne, NDLR) parce que beaucoup de gens le disaient, et maintenant c'est notre tour d'être au fond du trou".

Mais, même avec la tête des mauvais jours, Zidane reste le même : un éternel optimiste. Il a d’abord relativisé la mauvaise passe de son équipe, pourtant bien grippée cet hiver : "Tout est beau quand on gagne, quand on perd on est en colère. Cela fait partie de notre travail. Je ne peux pas être content de la manière dont nous avons perdu. Mais je suis avec mes joueurs, ce qu'ils ont fait jusqu'à présent est phénoménal". Le tout avant de promettre que, "dans les moments compliqués, le Real réapparaît toujours". Reste à savoir quel lapin le magicien Zidane sortira de son chapeau pour endiguer la mauvaise passe. Et enfin retrouver le sourire.