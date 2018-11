Cardoso débute au Celta... par un gros lapsus

Nommé lundi en remplacement de l'Argentin Antonio Mohamed, l'éphémère technicien de Nantes dispose d'une belle opportunité de rebondir en Liga à la tête du Celta. Mais Cardoso, ancien entraîneur adjoint du club voisin et rival Deportivo La Corogne (2012-2013), a vu sa langue fourcher dès la première question en conférence de presse. "Un grand merci au président, un grand merci à la direction sportive de croire en moi et en mon équipe technique pour débuter un nouveau projet au Club Deportivo... euh, au Real Club Celta", a lancé le Portugais, en corrigeant de lui-même son erreur.

C'est le genre de bourde qui fait tache quand on connaît l'intense rivalité du derby qui oppose le club de Vigo à son voisin de La Corogne, lequel évolue cette saison en deuxième division espagnole. Miguel Cardoso, âgé de 46 ans et remercié début octobre par Nantes après seulement huit matches de Championnat de France, était l'adjoint de son compatriote Domingos Paciencia pendant six mois sur le banc du "Depor" en 2012-2013. Il est ensuite passé par Donetsk, en Ukraine, avant de se révéler sur le banc de Rio Ave (Portugal) lors de la saison écoulée.